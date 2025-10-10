Başrollerini Sinem Ünsal, Atakan Özkaya, Gonca Cilasun ve Ozan Akbaba gibi başarılı isimlerin paylaştığı dizi Mardin'in tarihi dokusunu yansıtırken, çarpıcı bir hikayeyi de ekrana getiriyor.

Lübnan yapımı Al Hayba dizisinden uyarlanan Uzak Şehir’in geniş bir hayran kitlesine ulaşan senaryosu ise Gülizar Irmak’ın imzasını taşıyor. Dizinin ekrana kilitleyen sahneleri ise yönetmen Ahmet Katıksız’ın kadrajından izleyiciye ulaşıyor.



"Lejos de ti" adıyla İspanyol izleyicisine sunulacağı resmi olarak duyurulan dizinin, Telemundo kanalında yayınlanacağı belirtildi. Uzak Şehir dizisinin elde ettiği bu başarı hayranlarından da pozitif yorumlar aldı.