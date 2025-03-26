‘Uzak Şehir’ liderliğini perçinledi

Haftanın dizisi: Kanal D’nin büyük ses getiren yapımlarından olan ‘Uzak Şehir’, reytinglerde alınan sonuçlarla hem kanalının hem de yapımcısının yüzünü güldürüyor.

Dizi, Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre, geçen hafta bir puanı aşkın artarak 15.49 reytingle liderlik serisini sürdürdü. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrolünde olduğu dizi, sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor. Sezona damga vuran dizi, yayınlandığı gün en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. Görünüşe göre dizi, sezonu zirvede tamamlayacağa benziyor.

Anne baskısıyla güvenlik olmak

Haftanın filmi: Sinemaların pandemi sonrası temelli açılmaya başladığı Temmuz 2021’den bu yana en düşük toplam seyirci sayısına ulaşılan hafta sonunda ‘Zorla Güvenlik’, 8 bin 650 seyirci tarafından izlendi.

Yönetmenliğini Caner Çetiner’in yaptığı, senaryosunu Ozan Sertdemir’in kaleme aldığı filmin kadrosunda Evliya Aykan, Hacı Ahmet Ak, Fester Abdü, Şahin Irmak, Aslı Bekiroğlu gibi oyuncular yer alıyor. Film, hayatı boyunca hiç çalışmamış bilgisayar oyunu tutkunu bir gencin, annesinin baskısıyla bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak işe başlamasını konu ediniyor.

Hilal Altın’dan ‘Biter mi Sandın’

Haftanın kitabı: Son günlerin dikkat çeken isimlerinden olan Hilal Altın, arabesk müziğin duayenlerinden babası Hüseyin Altın’ın dillere pelesenk olan şarkısı ‘Biter mi Sandın’ı yeniden yorumlayarak Musicom Prodüksiyon etiketiyle yayınladı.

Sözleri Hanifi Altın’a, müziği Hüseyin Altın’a ait şarkının düzenlemesini Mili B. yapmış. Şarkıya Enes Bilal Taşçı’nın yönetmen koltuğuna oturduğu hoş da bir klip çekilmiş. Etkileyici sözleriyle dikkat çeken şarkı, aşk acısını anlatıyor. Hilal Altın, hoş bir çalışmaya imza atmış. Dinleyeni bol olsun.

Osman Kaya’nın 11. kitabı çıktı

Haftanın kitabı: Türk şiirinin güçlü kalemlerinden Osman Kaya’nın 11. yeni kitabı ‘Çiçeklere Sordum Seni’, Bengisu Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Malatya ve Anadolu kültürü, insan sevgisini ve doğasına hayranlığını dizelerinde dile getiren şair, eserinde okurları bir duygu seline sürüklüyor. Şairin uzun yıllara yayılan edebi serüvenin bir parçası olan ‘Çiçeklere Sordum Seni’, şiirseverler için vazgeçilmez bir kitap olmaya aday görünüyor.