‘Uzak Şehir’ liderlik serisini sürdürdü

Haftanın dizisi: Televizyon kanallarında 12-18 Mayıs haftasında ekrana gelen yapımlardan en çok izlenen diziler belli oldu.

Pazartesi akşamları ekranlara gelen ‘Uzak Şehir’, bir puanlık düşüşe rağmen 15.79 reytingle haftanın en çok izlenen dizisi oldu. Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre, Prime Time’da ‘En Yüksek Reyting Alan Diziler Top 10’ listesinde ‘Uzak Şehir’i sırasıyla ‘Kızılcık Şerbeti’, ‘Eşref Rüya’, ‘Bahar’, ‘Kral Kaybederse’, ‘Gönül Dağı’, ‘İnci Taneleri’, ‘Teşkilat’, ‘Mehmed Fetihler Sultanı’ ve ‘Sahipsizler’ takip etti.

Ceylan’ı depresyondan çıkaran aşk

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Ulaş Çobancı’nın yaptığı, senaryosunu Arzu Yurtseven’in kaleme aldığı, kadrosunda Gizem Karaca, Furkan Palalı, Gaye Gürsel gibi isimleri olduğu ‘Evli Mutlu Çocuklu’, 9 Mayıs’ta vizyona girmişti.

Romantik komedi türündeki Berton Medya Yapım imzalı film, nikâh masasında terk edilen Ceylan’ın, arkadaşlarının kendisini depresyondan çıkarmak için verdiği uğraş sırasında Ender ile tanışarak aşkı bulmasını konu ediniyor.

Murat Kurşun’dan 12 şarkılık albüm

Haftanın albümü: Türk müziğinin sevilen isimlerinden Murat Kurşun’un ‘Murat Kurşun 2025’ albümü Erken Müzik etiketiyle yayınlandı.

12 şarkıdan oluşan albümdeki eserlerin her biri birbirinden güzel ama ben en çok ‘Canın Cehenneme’, ‘Dinlemiyor Beni’, ‘Vurulmuşum Ben’, ‘Daha Neler’ ve ‘Duygusuz’u beğendim. Dinleyeni bol olsun.

İnsan psikolojisinin gizemli yönleri

Haftanın kitabı: Psikolojik danışman ve yazar Kübra Karahanoğlu’nun 3. kitabı ‘Güdülenmiş Muhakeme’, Parlayan Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Okuyucularını ön yargılar, inançlar ve karar alma süreçleri üzerine derin bir düşünce yolculuğuna çıkaran yazar, kitap da insan psikolojisinin gizemli yönlerini ele alarak bilinçli ve bilinçsiz düşünce süreçlerimizi anlamaya davet ediyor.

Kübra Karahanoğlu, bu eseriyle bireysel farkındalık ve kişisel gelişim alanına yeni bir pencere açmayı hedefliyor.