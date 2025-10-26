Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, Filistin bayrağı renklerinin bir sahnede aşağılanmasına yönelik iddialar nedeniyle sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu.

Dizide Saadet Albora’nın, Alya’nın kıyafetlerini dışarı fırlattığı sahnede yer alan kıyafetlerin Filistin bayrağının renklerini taşıması izleyicilerin gözünden kaçmadı. Sahne kısa sürede sosyal medya gündemine taşındı.

Tepkilerin artmasıyla birlikte dizinin oyuncularından Mehmet Yaşa, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoyla yapımdan ayrıldığını açıkladı. “Filistin bizim kırmızı çizgimizdir. Evet biliyorum, tüm kapılar yüzüme kapanacak ama Allah bir kapıyı kapatır, diğerini açar” dedi.