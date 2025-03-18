Uzak Şehir setinde kaza! Ünlü oyuncu hastanelik oldu

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünde yer aldığı Uzak Şehir'in 18. bölümünde Mine duydukları karşısında sinir krizi geçirdi. Masada bulunan her şeyi kıran Mine Kılıç’ın o sahnede kendisini yaraladığı ortaya çıktı.

ELİNDE DERİN KESİK OLUŞTU

Uzak Şehir Mine'si Mine Kılıç o sahnelerde kendini fena kaptırdı. Ünlü oyuncu çekim sırasında kendini yaraladı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre ünlü oyuncunun elinde derin bir kesik oluştu. Apar topar hastaneye götürülen oyuncunun eline dikiş atıldı.

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Kuzey Gezer, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Atakan Özkaya, Dilin Döğer, Nazmi Kırık ve İlkay Kayku'nun gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı 'Uzak Şehir'in 18. bölümü geceye damgasını vurdu.

KENDİSİNİ O SAHNEYE FENA KAPTIRDI

Doktor Uğur ile yemeğe çıkan Mine, Cihan'ın Alya'yı sevdiğini söylediğini öğrenince sinirlerine hakim olamadı. Genç kadını sakinleştiremeyen Uğur, Cihan'ı arayarak restorana çağırıyor. Uğur ise bu durumu kendi lehine çevirmek için vakit kaybetmeden Cihan'ın Mine'yi almaya geldiğinin haberini Alya'ya veriyor. Haberin ardından Alya, Mine’nin evine gidiyor.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medyada Mine Kılıç’ın o sahnesine yorum yağdı. Kullanıcılar "Hakkını vermiş", "Çok güzel oynamış ama" yorumlarında bulundu.