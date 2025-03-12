‘Uzak Şehir’ sezon rekorunu yeniledi

Haftanın dizisi: Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Uzak Şehir’, sezon sonuna kadar tüm rekorları altüst edeceğe benziyor.

Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre, dizi 2 puanı aşkın bir sıçrama yaptı. 16. bölümünde 15.92 reytinge yükselerek zirvedeki yerini koruyan dizi, böylelikle kendisine ait olan sezon rekorunu da yeniledi.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrolünde olduğu dizi, sosyal medyada da en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor.

4 haftadır gişe lideri

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı, senaryosunu Aslı Zengin’in kaleme aldığı ‘Aşk Sadece Bir An’, üst üste 4. hafta sonunda da gişe liderliğini sürdürdü.

Kadrosunda Emirhan Çakal, Nilsu Berfin Aktaş, Diren Polatoğulları, Gürgen Öz, Tuba Ünsal, Teoman, Burcu Kara, Gonca Vuslateri gibi isimlerin yer aldığı film, toplamda 440 bin 134 kişi tarafından izlendi.

14 Şubat’ta vizyona giren Poll Films imzalı film, arkadaşının ricası üzerine onun yerine taksiye çıktığı gün hayatının aşkı Hayal ile tanışan Rüzgar’ın geçmişinin, ikilinin arasındaki aşkı çıkmaza sokmasıyla gelişen olayları anlatıyor.

Oğuzhan Koç’tan ‘Bi Mani Yoksa’

Haftanın şarkısı: Başarılı şarkılarıyla müzikseverlerin kalbinde ayrı bir yer edinen Oğuzhan Koç, yeni şarkısı ‘Bi Mani Yoksa’yı Mahzen Media etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Oğuzhan Koç’a ait şarkının düzenlemesini Çağrı Telkıvıran yapmış. Aşkı anlatan şarkıya Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Oğuzhan Koç, yine çok hoş bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim.

M. Betül Uzun’dan ‘Usulca’

Haftanın kitabı: Yazar M. Betül Uzun’un “En ‘ben’ olduğum anlarımın mimarı dediği” ‘Usulca’ isimli ikinci kitabı, Perseus Yayınevi’nden çıktı.

M. Betül Uzun, kitabında okurlarını “Bir hayalin kanadını koparıp/Gökyüzüne karıştırdım/Uçamazdı biliyorum/Uçup gitse benim olmazdı/Kalsa kanadı kırık” dizeleriyle selamlıyor.

Yazar, ‘Kendi hikâyeni kendin yazacaksın’ diyerek hayat yolculuğunun da simgesi olan ilk kitabı ‘Kendinle Yüzleşme’yi yine aynı yayınevinden çıkarmıştı.