‘Uzak Şehir’ sezon rekorunu yeniledi

Haftanın dizisi: Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Uzak Şehir’, her hafta kendi rekorunu kırarak yoluna doludizgin devam ediyor.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrolünü paylaştığı dizi, Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre, bayram tatili dönüşünde dizi reytinglerinin artış trendine girdiği haftada 3 puanı aşkın artarak 17.12 reytingle sezon rekorunu yeniledi.

Kendine ait olan sezon rekorunu tazeleyen dizinin, 2019 yılından bu yana Türk televizyonlarındaki en yüksek dizi reytingine ulaştığı gözlendi.

Tavşan Momo, tehlikelere meydan okuyor

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Mahmut Hasan’ın üstlendiği, senaryosunu Serap Özgür’ün kaleme aldığı 9D Medya imzalı ‘Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip’, hafta sonunda 47 bin 48 kişi tarafından izlenerek toplamda gişede 312 bin 821 rakamına ulaştı.

28 Mart’ta vizyona giren yerli animasyon film, Şarkılı Orman’da yaşayan tavşan Momo’nun arkadaşlarını kurtarma mücadelesini konu ediniyor.

VJ Bülent’in sürprizli ‘Sütlü Kahve’si

Haftanın şarkısı: Müzik dünyasının renkli ve enerjik isimi VJ Bülent, uzun bir aradan sonra yeni şarkısı ‘Sütlü Kahve’yi Sooly Music etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Murat Güneş’e ait şarkının düzenlemesini Emre Bayar yapmış. Şarkıya farklı bir dokunuş katan en büyük sürpriz ise, güçlü sesi ve yorumuyla gönüllerde taht kuran Yıldız Tilbe’nin vokali olmuş. Duygusal melodisi ve akılda kalıcı sözleriyle dikkat çeken şarkı, dinleyiciyi ilk notadan itibaren içine çeken bir hikâye anlatıyor.

Hoş bir çalışmaya imza atarak müziğe olan tutkusunu bir kez daha gözler önüne seren VJ Bülent, dinleyicilerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sunuyor.

Bozkır insanlarının hikâyesine yolculuk

Haftanın kitabı: Yazar Hasan Sever’in çocukluk anılarını ve yaşadığı coğrafyanın kültürel dokusunu kaleme aldığı 3 ciltlik romanı ‘Çocukluğun Gölgesi’nin ‘Ayaz ve Çığ’ alt başlıklı ikinci cildi, Ayrıntı Yayınları’ndan çıktı.

Edebiyat açısından henüz bakir sayılabilecek bir coğrafyada, Elbistan-Malatya bozkırında geçen ‘Çocukluğun Gölgesi’, yine Türkçe edebiyatta yeterince işlenmemiş olan, bozkır insanlarının kültürel birikimlerini kendi çabalarıyla hayatta tutma mücadelesini anlatıyor. Samimi anlatımıyla okurları derin bir içsel yolculuğa çıkaran ve birbirine paralel iki hikâye üzerinden ilerleyen roman, 12 Eylül öncesi yaşanan toplumsal ve siyasal çalkantılarla 78 Kuşağı’nı da ele alıyor.