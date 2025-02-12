‘Uzak Şehir’, sezon rekorunu yeniledi

Haftanın dizisi: Sinema Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrolünde olduğu ‘Uzak Şehir’, reytinglere damga vurmaya devam ediyor.

Kanal D’nin sevilen dizisi, Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre, sömestr tatilinin bitmesi ve havaların soğumasıyla birlikte dizi reytinglerinin artığı haftada 12. bölümde bir puanı aşkın artarak 14.53 reytingle sezon rekorunu yeniledi. Dizi, sadece reytinglere damga vurmakla kalmıyor. Aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuştuğu yapımlar arasında yer alıyor.

‘Animasyon’ devrini kapatan film

Haftanın filmi: Kadrosunda Ufuk Bayraktar, Ergül Miray Şahin, Reha Özcan, Umut Oğuz, Yıldıray Şahinler gibi isimlerin yer aldığı ‘Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2’, ilk hafta sonunda 82 bin 568 kişi tarafından izlenerek gişenin yeni lideri oldu. Böylece, 11 hafta aradan sonra Box Office Türkiye’nin zirvesinde animasyon olmayan bir film yer almış oldu.

Uğur Bayraktar’ın eşi Ece Bayraktar ile hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı film, ilk filmde yükselişi anlatılan bir Cevahir isimli kabadayının yeni hikâyesini konu ediniyor.

Türkü Çevik’ten ‘Mecburum’

Haftanın şarkısı: Kendine has tarzı ve yorumuyla dikkat çeken Türkü Çevik, yeni şarkısı ‘Mecburum’u Şerif Kayran Prodüksiyon etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözleri ve müziği Şerif Kayran’a ait şarkının düzenlemesini Sedat Sakarya yapmış. Yaşanılan aşk acısını anlatan şarkı, müzik listelerini zorlayacağa benziyor. Türkü Çevik, yine gönüllere dokunan hoş bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim.

Ben Sadece Kuşları Severim

Haftanın kitabı: Yazar Kerem Ilgar, Düşbaz Kitaplar’dan çıkan yeni romanı ‘Ben Sadece Kuşları Severim’de saf kötülüğün çarpıcı hikâyesini son derece sert ve gerçekçi bir anlatımla kaleme almış.

Karanlık ve içsel bir yolculuğun kapılarını aralayan bu sarsıcı roman, başkarakterin acımasız dürüstlüğüyle okurları, insanın içindeki şeytanla yüzleşmeye davet ediyor. Adalet, kötülük, suç, ceza gibi yaşama ve insana dair temel kavramları odağına alan ‘Ben Sadece Kuşları Severim’in sonunda ise okurları bir sır bekliyor.