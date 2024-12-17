Uzak Şehir son bölümüyle geceye damga vurdu! Cihan yengesiyle evlendi sosyal medya yıkıldı

Daha ilk bölümüyle izleyicisinin dikkatini çeken Uzak Şehir, izlenme rekorları kırıyor. Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer gibi birbirinden başarılı oyuncular dizide yer alıyor.

Dizinin etkileyici hikayesi, her geçen gün izleyicisinin daha çok ilgisini çekiyor.

CİHAN İLE ALYA EVLENDİ

Alya ile uzun uzun konuşan Cihan, evlilik kararını yineledi. Cihan, düğün haberini ailesi ile de paylaşarak "Alya ile evleniyoruz... Davul yok, zurna yok, halay yok, sadece nikah... Tüm Albora'yı bu evliliğe inandırmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

ALYA, CİHAN'DAN BORAN'IN TAKTIĞI YÜZÜĞÜ ÇIKARMASINI İSTEDİ

Cihan, nikah öncesi Alya ve Deniz'i de alıp kardeşi Boran'ın mezarına gitti. Kocasına karşı kendini mahcup hisseden Alya, Cihan'dan Boran'ın taktığı yüzüğü çıkarmasını istedi.

Dizide Cihan'ın yengesiyle evlenmesi olay oldu. Sosyal medyadan yorumlar yağdı.

İşte yapılan yorumlar…

Cihan’ın Alya’yı alından bir şey olmaz diye çağırışı. Çok güzeller safe place aşiro ağası seni.

Oğlumu vuran dul gelinim, dul gelinimi vuran ben abisinin karısıyla evlenen oğlum harika üçlüyüz.

Dizi çok gerçekçi maalesef töre diye bir şey var kabullenmek zor olsa da bu yüzden saçma gelebilir dizi harika.