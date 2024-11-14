‘Uzak Şehir’ umut verdi

Kanal D’de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan yeni dizisi ‘Uzak Şehir’, izleyicilerden tam not aldığını gösterdi. Reytinglerde Total’de 2., AB ve ABC’de ise, 8. sırada kendine yer bulan dizi, aldığı reytinglerle gelecek için umut verdi.

Pazartesi gibi haftanın ilk gününde ‘Kızıl Goncalar’, ‘Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’, ‘MasterChe Türkiye’ ve ‘Kalpazan’ gibi güçlü rakiplerine bir de gündüz kuşağı programları eklenince, bence iyi bir açılış yaptı. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrolü paylaştığı dizi, ünlü Lübnan yapımı ‘Al Hayba’nın uyarlaması. Dizi, başından itibaren Albora ailesinin yaşadığı görkemli konak sahneleri, Midyat’ın tarihi yapılarının eşsiz güzelliklerini gözler önüne seriyor.

Türk izleyicisinin kültürel dinamiklerine uygun şekilde yapılmasına özen gösterilen dizi, vefat eden eşinin vasiyeti üzerine Kanada’dan Türkiye’ye dönen Alya’nın kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içine girmesini konu ediniyor. Reytingi bol olsun.

‘Kızıl Goncalar’dan ‘Ata’ya saygı

Pazartesi akşamlarına damga vuran NOW’ın sevilen dizisi ‘Kızıl Goncalar’, son bölümde yine beğeni toplayan sahneleriyle reytinglere damga vurdu.

Dizi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda olduğu gibi 10 Kasım’ı da unutmadı. Levent karakterine hayat veren Özcan Deniz, dizideki özel bölümde 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Atatürk Haftası dolayısıyla hazırlanan konuşmasıyla tüyleri diken diken etti. O anlar, sosyal mecralarda da ses getirdi.

Ayrıca Şerif Erol’un da 86 yıl önce aramızdan ayrılan ‘Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü andığı sahne, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Usta oyuncunun, ‘Ata’mızın fotoğrafını göstererek ‘Ama önce ondan özür dilerim’ sözleri geceye damga vurdu.

Selda İnci’den yeni sergi

Ressam Selda İnci, yeni sergisini İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 13-17 Kasım’da düzenlenecek 5. Uluslararası Sanat Fuarı’nda sanatseverlerle buluşturacak.

Suluboya, yağlıboya ve akrilik tekniklerini kullanarak her sergisinde tuvaline içindeki duygularını anlatan Selda İnci, bu sergisinde de Allah’a olan derin ve sonsuz şükrünü ve aşkını tasvir etti. Resimlerine imza atmayan, imza yerine Allah’ın akılalmaz mucizelerinden gördüğü ‘parmak izi’ni basan ressamın sloganı ise, ‘Benim imzam parmak izim’dir.

Sergi, Galeri İdil Standı’nda fuar boyunca ziyaret edilebilecek.