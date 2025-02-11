Uzak Şehir yeni bölümüyle fırtınalar estirdi! Cihan'ın sürprizi Alya'yı şaşırttı

Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya'nın başrolünde yer aldığı Uzak Şehir dün akşamki bölümüyle sosyal medyayı salladı.

ÖZEL TASARIM KOLYE HEDİYE ETTİ

Alya ile Cihan geceyi Nergizli'de geçirdi. Cihan'ın ateşlenmesinden sonra başından bir an olsun ayrılmayan Alya, beklemediği anda sürpriz bir hediye aldı...

"Senin doğum günün 14 Şubat değil mi? Kutlu olsun..." diyen Cihan Alya'ya özel tasarım bir kolye hediye etti.

YILIN EN İYİ ÇİFTİ

Alya ve Cihan'ın o anları sosyal medyada gündem oldu. Alya'nın Cihan'ın başından ayrılmayıp yanında uyuyakaldığı anlara "Yılın en iyi çifti" yorumları yapıldı.

Sosyal medyada Uzak Şehir seyircileri "Kim oldukları umrumda değil, son zamanların en güzel yazılan çifti", "Bayıldığım bir çift", "Bu sezonun en tatlı çift sahnesi seçildi" yorumlarında bulundu.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, Koca cihanda kendine yer bulamayan Alya, kocası Cihan’ın yanında buldu.

Bu sezonun en tatlı çift sahnesi seçildi ben tarafından.