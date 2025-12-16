Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinde sonunda beklenen oldu. Dizinin fanlarının beklediği sahneler dün akşamki yayınlanan bölümde yaşandı. Cihan ve Alya'nın duş sahnesi sosyal medyayı salladı.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrolde yer aldığı Uzak Şehir ilk günden itibaren izlenme rekorları kırıyor.

Alya’nın, Cihan’ın kucağında bir otel odasına girmesi ve Alya’nın “Biz neden ayrı yataklarda yatıyoruz?” çıkışıyla Cihan’ı şaşırttığı anlar seyirciyi de heyecanlandırdı.

Cihan ve Alya'nın ateşli duş sahnesini beğenen fanlar olduğu kadar sahnenin abartıldığını söyleyenler de vardı.