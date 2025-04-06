Uzak Şehir'de duygu fırtınası! Sadakat'ın Alya'ya sarıldığı anlar olay oldu

Heyecan dolu dizide Deniz Cihan'ın kaybolduğunun ortaya çıkmasıyla gözyaşları sel oluyor. Alya'ya sert davranan Sadakat Hanım ile Alya'nın ilk kez birbirilerine sarıldı. O anları görenler iki annenin ortak acısı buzları eritti dedi.

GÖZYAŞLARI SEL OLUYOR

AyNa Yapım imzalı dizinin ilk bölümlerinden beri Alya'ya karşı acımasızca davranan Sadakat Hanım, torunu Deniz Cihan'ın kaybolduğunu öğrenince yumuşayarak izleyenleri ters köşeye yatırıyor. Deniz Cihan'ın kayboluşuyla endişeye kapılan Sadakat Hanım ve Alya'nın ilk kez birbirilerine sarıldıklarının görüldüğü anlarda iki annenin ortak acısı buzları eritiyor. Sosyal medyada ses getiren sahneler izleyicinin içini ısıtıyor.

'Uzak Şehir" yeni bölümüyle 7 Nisan Pazartesi akşam saat 20.00'de Kanal D'de.