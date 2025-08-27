Uzak Şehir'de flaş oyuncu değişikliği! Yeni sezon daha başlamadan ayrıldı

Kaynak: Birsen Altuntaş
Yeni sezon için gün sayan Uzak Şehir’de üzen bir ayrılık yaşandı. Uzak Şehir'in Ümmü'sü Zeynep Kankonde diziden apar topar ayrıldı. İşte haberin tüm detayları…

Her bölümüyle geçen sezon izleyicilerini ekrana kilitleyen Uzak Şehir’de Ümmü karakterine hayat veren Zeynep Kankonde ailevi nedenlerden dolayı diziden ayrılma kararı aldı.

DİZİDE FLAŞ OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yer aldığı dizi için ikinci sezon hazırlıkları başladı. 15 Eylül Pazartesi akşamı 29. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak olan dizide bir oyuncu değişikliği yaşandı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin Ümmü'sü Zeynep Kankonde ailevi sebeplerle projeden ayrıldı. Yeni sezonda "Ümmü" rolünü usta oyuncu Banu Fotocan canlandıracak.

UZAK ŞEHİR MİNE AYRILIYOR MU?

Öte yandan Uzak Şehir dizisinde "Mine" karakterini canlandıran Mine Kılıç, yeni sezon öncesi ayrılık haberleriyle gündeme geldi.

Mine’ye hayat veren Mine Kılıç, yeni proje görüşmeleri yapmaya başladı. Bu durum başarılı oyuncunun “Uzak Şehir”den ayrılacağı söylentisini güçlendirdi.

