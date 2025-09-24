‘Uzak Şehir’den sezona rekorla dönüş

Haftanın dizisi: Kanal D’nin geçtiğimiz sezona damga vuran ve bu dönemde reytinglere hızlı bir giriş yapan Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi ‘Uzak Şehir’, geçen hafta aldığı 13.93 reytingle sezona muhteşem bir dönüş yaptı. Dizi, Burak Sakar’ın 15 -21 Eylül haftasında prime time 20+ABC1 reyting listesi ve TİAK verilerine göre, son 7 sezonda televizyon ekranlarının en yüksek açılışına imza attı.

Başrollerinde Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın yer aldığı dizi, sadece aldığı reytingle değil; oyuncuların performanslarıyla sosyal medyada da çok konuşuluyor.

Aile bağını güçlendirmeye çalışan ressam

Haftanın filmi: Kerem Kuşçu’nun hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği dram türündeki ‘Yaz Işığı’nın kadrosunda Aytuğ Akdoğan, Nehir Erdoğan, Zuhal Gencer, Billur Melis Koç, Kıvanç Kürkcü gibi isimler bulunuyor.

Sade Sinema Yapım imzalı film, genç bir ressam olan Erdem’in ailesiyle bağını yeniden kurmaya çalışmasını anlatıyor.

‘Söyletme Beni’ yeniden hayat buldu

Haftanın şarkısı: Türk Pop Müziği’nin güçlü seslerinden Nükhet Duru, ilk kez 1982 yılında yayınlanan ‘Aşıksam Ne Fark Eder’ albümünde okuduğu ‘Söyletme Beni’yi 43 yıl sonra yeniden yorumladı. Sözleri Çiğdem Talu’ya, müziği Melih Kibar’a, düzenlemesi Gökçer Turan’a ait olan şarkı, Dokuz Sekiz Müzik etiketiyle yayınlandı.

Modern bir düzenlemeyle müzikseverlerin beğenisine sunulan şarkıya İdil Dizdar ve Said Dağdeviren’in yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Dinleyeni bol olsun.

Ezberci öğrenmenin ötesine geçmek

Haftanın kitabı: Çocukların dünyayı sorgulama biçimlerinden ilham alarak düşünmeyi bir oyun alanına dönüştüren Sara Stanley’nin ‘Neden Düşünmeliyiz? 3 Yaştan 11 Yaşa Kadar Felsefi Oyun’ adlı kitabı Dinozor Çocuk’tan çıktı. Çocuklarla felsefi düşünmenin hem mümkün hem de ne kadar gerekli ve eğlenceli olabileceğini gösteren ‘Neden Düşünmeliyiz?’, sınıf içinde uygulanabilecek yaratıcı etkinlikler, açık uçlu sorular ve düşünceyi harekete geçiren oyunlardan oluşuyor.

Öğretmenler, eğitmenler ve ebeveynler için ilham verici ve pratik bir rehber sunan kitap, ezberci öğrenmenin ötesine geçmeyi, merak duygusunu canlı tutmayı ve çocuklarda eleştirel düşünmenin temellerini atmayı amaçlıyor.