Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi "Uzak Şehir"in Alya'sı Sinem Ünsal, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Yetenekli oyuncu, sünnet düğünü sahnesinde tercih ettiği siyah elbisesiyle hayranlarını adeta büyüledi.

Çekimler öncesi, yerel sarı kalker taşından inşa edilmiş ve görkemli mimarisiyle dikkat çeken Albora Konağı'nda poz veren Ünsal'a hayranlarından "Sütun gibi", "Mardinli güzel yarim", "Kusursuz güzellik" gibi övgüler yağdı.

BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

Albora Konağı'nın tarihi ihtişamı ile Sinem Ünsal'ın zarafeti bir araya gelince ortaya çıkan kareler, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Beğeni rekorları kıran fotoğraflar için hayranlar güzel oyuncuya iltifatlarını esirgemedi.

Sinem Ünsal'ın mankenleri aratmayan mükemmel fiziğini öne çıkardığı siyah elbise, moda severlerin de ilgisini çekti. Bel kısmındaki zarif işlemeler ve hafif dekoltesiyle öne çıkan elbise, kısa sürede en çok aranan modeller listesine girdi.