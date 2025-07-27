Uzak Şehir'in Alya'sı göz kamaştırdı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Uzak Şehir'in Alya'sı göz kamaştırdı!

Kanal D'nin izlenme rekorları kıran dizisi Uzak Şehir'de Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal dizinin final olmasıyla soluğu tatilde almıştı. Ünsal beyaz dekolteli elbisesi ile adeta göz kamaştırdı.

Sinem Ünsal sezon arasını fırsat bilip sosyal medyadan yaptığı tatil paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Hayranlarına sürprizler yapan Ünsal arşivinden seçtiği özel kareleri sevenlerine sunuyor. Tekrar bölümleriyle hafta içi her gün izleyiciyle buluşacak olan Uzak Şehir'in güzel oyuncusunun fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuluyor.

BEYAZ ELBİSESİ İLE NEFES KESTİ

Uzak Şehir sezon arası verilmesine rağmen gündemden düşmüyor. Dizide Ozan Akbaba ile başrolü paylaşan Sinem Ünsal sanal medyadan hayranlarıyla hasret gideriyor.

Sık sık yaptığı paylaşımlarla göz önünde olan oyuncunun, "Arşivi karıştırdım" notuyla paylaştığı beyaz dekolteli elbiseli karesi göz kamaştırdı. Uzak Şehir'in tekrar bölümleriyle hafta içi her gün ekrana geleceğinin müjdesini alan dizinin hayranları güzel oyuncunun paylaşımını yorum yağmuruna tuttu.

Uzak Şehir hafta içi her gün tekrar bölümleriyle saat 13.00'te Kanal D'de ekrana gelecek.

Uzak Şehir'in Alya'sı göz kamaştırdı!

Uzak Şehir'in Alya'sı göz kamaştırdı!

Uzak Şehir'in Alya'sı göz kamaştırdı!

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