Uzak Şehir’in Alya’sı nefes kesti! Beyaz bikinisiyle sosyal medyayı salladı

Uzak Şehir dizisinde Ozan Akbaba ile başrolü paylaşarak Alya karakteriyle büyük beğeni toplayan Sinem Ünsal, hem başarılı oyunculuğu hem de özel hayatıyla adından söz ettiriyor.

Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Berk Cankat ile evli olduğu iddiaları ortaya çıkmıştı. Bu haberlerin ardından açıklamada bulunmayan güzel oyuncu, yaz tatiline hız kesmeden devam ediyor.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Yunanistan’ın büyüleyici atmosferinde deniz ve güneşin keyfini çıkaran Ünsal, sosyal medya hesabından tatil anlarını takipçileriyle paylaştı. Güneşlenirken çekilen bikinili fotoğrafları, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü ve hayranlarından yoğun beğeni aldı.