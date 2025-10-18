Kanal D ekranlarında 11 Kasım 2024 tarihinden bu yana senaryosu ve başarılı öyuncu kadrosuyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Dizinin başarısının ülke sınırlarını aşarak, İspanya’da da yayınlanacak olması, hayran kitlesi tarafından sevinçle karşılandı.

Başrollerini Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Şahra Şaş, Atakan Özkaya, Gonca Cilasun gibi başarılı isimlerin paylaştığı dizinin set arkasından paylaşılan görüntülerde sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Show TV'de yayınlanan ''Mucize Doktor'' adlı dizi ile tanınan Ünsal, kendinden emin tavırları ve sempatik halleriyle geniş bir hayran kitlesinin sevgisini kazandı.

Uzak Şehir’de canlandırdığı Alya Albora karakteriyle kariyerinde sıçrayış yaşayan Sinem Ünsal’ın dizideki başarılı oyunculuk performansı da takdir ediliyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncunun set arkasından paylaştığı görüntüler büyük ilgi görüyor.

Oyunculuk kariyerine 2017 yılında başlayan güzel yıldız yalnızca yer aldığı projelerle değil, Berk Cankat ile yaşadığı fırtınalı aşkla da magazin gündemine konu oluyor. Ünsal yoğun set temposuna rağmen sevgilisine vakit ayırmayı da ihmal etmiyor.





Ünlü oyuncunun sosyal medyasında yer verdiği set arkası paylaşımına kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Berk Cankat’tan da yorum gecikmedi.

Paylşımına da "Yeni sezon için, adettendir" notunu düşen Ünsal'a sevgilisi Berk Cankat kayıtsız kalamadı.

Berk Cankat, Sinem Ünsal'ın set fotoğraflarına nazar boncuğu emojisi koydu.