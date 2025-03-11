Uzak Şehir'in Alya'sının ablası da ünlü çıktı! Benzerlikleri ağızları açık bıraktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Uzak Şehir'in Alya'sının ablası da ünlü çıktı! Benzerlikleri ağızları açık bıraktı

Şimdilerde Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisinde Alya karakterine hayat veren Sinem Ünsal, bu kez ablası Gizem Ünsal ile gündeme geldi. Sinem Ünsal’ın ablası ile benzerliği bir hayli şaşırttı.

Uzak Şehir dizisindeki performansıyla fırtınalar estiren Sinem Ünsal, şimdi de ablasıyla magazin manşetlerinde yerini aldı. Ünlü oyuncunun ablasına olan benzerliği ağızları açık bıraktı.

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Geçtiğimiz günlerde ablası hakkında açıklamalar yapan Sinem Ünsal ablasını "Hem çok yetenekli hem de çok zeki ve güzel" diyerek övdü.

Sinem Ünsal'ın ablası Gizem Ünsal'ın 'Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi' dizisinde “Kraliçe Maria” karakterine hayat verdiği öğrenildi.

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BENZERLİKLERİ AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Abla kardeşin benzerlikleri dikkatlerden kaçmazken Sinem Ünsal ve Gizem Ünsal'ı görenler 'İkizi gibi', 'Nasıl bu kadar benziyorlar', 'Tıpa tıp diğerinin aynısı' gibi yorumlarında bulundular.

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