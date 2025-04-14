‘Uzak Şehir’in başarısının sırrı ne?

Kanal D’nin sezona damga vuran dizisi ‘Uzak Şehir’, sadece aldığı reytinglerle değil; oyuncuların performanslarıyla da sosyal medyaya damga vuruyor.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrolünde olduğu dizi, Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verilerine göre, Mart ayında sosyal medyada en çok konuşulan dizi oldu. ‘Uzak Şehir’ ile ilgili 734 binden fazla iletinin paylaşıldığı görüldü. ‘Uzak Şehir’i sırasıyla ‘Kızıl Goncalar’, ‘Kızılcık Şerbeti’, ‘Eşref Rüya’, ‘Bir Gece Masalı’, ‘Yalı Çapkını’ (Final yaptı), ‘Hudutsuz Sevda’, ‘Sahipsizler’, ‘Piyasa’ (Final yaptı) ve ‘Deha’ takip etti.

Peki, hem reytinglerde hem de sosyal medyada dizinin zirvede yer almasının sırrı ne? Birincisi, ekip arasında harika bir uyum var. Oyuncuların yaptıkları paylaşımlar, ne kadar özverili çalıştıklarını gösteriyor. İkincisi, senaryo akıcı. Konu, insanların ilgisini çekiyor. Haliyle bu da reytinglere yansıyor. Üçüncüsü, oyuncuların performansları... Dizide sırıtan, şunun rolü olmamış diyebileceğim bir isim yok. Başrolünden tutun da en az rolü olan isme kadar herkes işini hakkıyla yapıyor. Dördüncüsü ise, Mardin faktörü. Çekimlerin burada yapılması, daha önce yayınlanan birçok dizide olduğu gibi ‘Uzak Şehir’ için de avantaj oldu.

Yıldızların altında ‘Aşk Biter mi?’

Kerem Alışık ve Evrim Alasya’nın başrollerini paylaştığı, yönetmen Işıl Kasapoğlu imzası taşıyan ‘Aşk Biter mi?’, edebiyat ve tiyatroyu etkileyici bir atmosferde buluşturuyor.

Attilâ İlhan, Orhan Veli, Cemal Süreya, Didem Madak, Maria Missakian ve Sıdıka Su gibi edebiyatın unutulmaz isimlerinin izinden giderek aşkı şiirle, müzikle ve sahneyle yeniden tanımlayan bu özel gösterim, seyirciyi adeta bir iç yolculuğuna çıkarıyor.

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı oyun, 11 Mayıs’ta AKM Büyük Sahne’de, 18 Mayıs’ta Zorlu PSM Ana Sahne’de, 22 Mayıs’ta Zorlu PSM Drama Sahnesi’nde, 24 Mayıs’ta İzmir Kültürpark Açıkhava’da 16 Haziran’da Cambridge Theatre London’da ve 25 Haziran’da ise Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda izleyici şarkısına çıkacak.

Yıldız Tilbe’den ‘Hiç Vermicem’

Yıldız Tilbe, yazın habercisi yeni şarkısı ‘Hiç Vermicem’i Özdemir Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Yıldız Tilbe’ye ait şarkının düzenlemesini Esad Fidan yapmış. Şarkıya Yusuf Can Özbilen’in yönetmen koltuğuna oturduğu bir de klip çekilmiş. Oldukça hareketli olan şarkının klibi de renkli ve eğlenceli olmuş.

Yıldız Tilbe, kendine has tarzı ve yorumuyla harika bir çalışmaya imza atmış. Dinleyeni bol olsun.