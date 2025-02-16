Uzak Şehir'in Cihan'ı eşiyle pozunu paylaştı! Sosyal medyadan yorum yağdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Uzak Şehir'in Cihan'ı eşiyle pozunu paylaştı! Sosyal medyadan yorum yağdı

Her bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyen "Uzak Şehir" dizindeki Cihan karakteriyle son dönemde dikkatleri üzerine çeken Ozan Akbaba eşiyle paylaştığı pozu gündem oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan Ozan Akbaba, yeni dizisiyle de dikkat çekiyor.

Cihan karakterini canlandıran Akbaba, özel hayatındaki paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

ty.webp

PAYLAŞIMA BEĞENİ YAĞDI

Ozan Akbaba’nın son sosyal medya paylaşımı, takipçileri tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Eşi Buket Akbaba ile birlikte çekildiği mutlu bir fotoğrafı paylaşan Akbaba, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Hayranları, fotoğrafın altına “gerçek aşk” ve “çok yakışıyorsunuz” gibi yorumlarda bulundu.

7u.webp

"EŞİMİ ÇOK ÖZLÜYORUM"

Ozan Akbaba son olarak katıldığı bir programda yaptığı son romantik şeyin ne olduğu sorulunca şu yanıtı vermişti:

"Çekimler Mardin'de olduğum için ailemi az görmüştüm, çok özlüyorum eşimi ve çocuğumu. O kadar uzun zaman sonra eşimi görmek iyi geliyor. Romantizme dahilse ona güzel baktığımı hissediyorum."

u.webp

Son Haberler
TMSF'den flaş 'kayyum' açıklaması
TMSF'den flaş 'kayyum' açıklaması
Zelenski: "Avrupa artık kendi ordusunu kurmalı"
Zelenski: "Avrupa artık kendi ordusunu kurmalı"
Hadise’den cüretkar poz! Gömleğinin düğmelerini açtı ortalığı yıktı
Hadise’den cüretkar poz! Gömleğinin düğmelerini açtı ortalığı yıktı
Gheorghe Hagi umut verdi: "Başarı hayal değil"
Gheorghe Hagi umut verdi: "Başarı hayal değil"
Bakan duyurdu! Paralar zamlı olarak hesaplara yatırıldı
Bakan duyurdu! Paralar zamlı olarak hesaplara yatırıldı