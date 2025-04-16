Uzak Şehir'in Cihan'ından nostaljik paylaşım! Takipçilerini eskilere götürdü

Uzak Şehir’de Cihan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ozan Akbaba, 1990 yılından paylaşım yaptı. Ünlü isim paylaşımıyla takipçilerini eski yıllara götürdü.

NOSTALJİK PAYLAŞIM

Ozan Akbaba'dan nostaljik paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından 1990 yılında ailesiyle Kars'ta çekilmiş fotoğrafı paylaşan Akbaba, eski yıllarda çekilmiş fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

OZAN AKBABA KİMDİR?

Ozan Akbaba 1982 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu. 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, aynı zamanda film müzikleri de yapıyor. Ayrıca, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde oynadı. atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterine hayat verdi.

OZAN AKBABA DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Kasaba Doktoru - 2022

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2015-2021

Güldür Güldür

Poyraz Karayel - 2015

Arka Sokaklar - 2014

Kuzey Güney - 2012-2013

Cennetin Sırları - 2011

Kavak Yelleri - 2007

Kırık Kanatlar - 2005

Anka - Murat

Aman Reis Duymasın - İlyas Çakırbeyli

Abluka - Ali

Mutlak Adalet - Metin

Krallar Kulübü

Kadir ve Kardeşleri - Ali

Ammar: Cin Tarikatı - Kemal

Sürgün İnek - Selçuk

Yarım Kalan Mucize - Ruhi Su