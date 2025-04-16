Uzak Şehir'in Cihan'ından nostaljik paylaşım! Takipçilerini eskilere götürdü

Uzak Şehir’de Cihan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ozan Akbaba, 1990 yılından paylaşım yaptı. Ünlü isim paylaşımıyla takipçilerini eski yıllara götürdü.
NOSTALJİK PAYLAŞIM
Ozan Akbaba'dan nostaljik paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından 1990 yılında ailesiyle Kars'ta çekilmiş fotoğrafı paylaşan Akbaba, eski yıllarda çekilmiş fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
OZAN AKBABA KİMDİR?
Ozan Akbaba 1982 yılında Kars'ta dünyaya geldi. Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümünden mezun oldu. 2005 yılından itibaren sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu, aynı zamanda film müzikleri de yapıyor. Ayrıca, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde oynadı. atv'de yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterine hayat verdi.
OZAN AKBABA DİZİLERİ VE FİLMLERİ
Kasaba Doktoru - 2022
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2015-2021
Güldür Güldür
Poyraz Karayel - 2015
Arka Sokaklar - 2014
Kuzey Güney - 2012-2013
Cennetin Sırları - 2011
Kavak Yelleri - 2007
Kırık Kanatlar - 2005
Anka - Murat
Aman Reis Duymasın - İlyas Çakırbeyli
Abluka - Ali
Mutlak Adalet - Metin
Krallar Kulübü
Kadir ve Kardeşleri - Ali
Ammar: Cin Tarikatı - Kemal
Sürgün İnek - Selçuk
Yarım Kalan Mucize - Ruhi Su