Uzak Şehir’in Fidan’ı İlkay Kayku’nun gerçek hali hayranlarını ters köşe yaptı! 53 yaşındaki fit haliyle büyüledi

Kanal D’nin geçen sezon büyük ses getiren dizisi Uzak Şehir’in oyuncuları, hayranların yakın markajında.

İkinci sezonu merakla beklenen rekor kıran yapımın yıldızlarına dair her gelişme sosyal medyada yankılanıyor.

O isimlerden biri İlkay Kayku, yani Fidan Albora. Dizide Ecmel Albora’nın eşi, Şahin ve Zerrin’in annesi, Sadakat Albora’nın rakibi rolüyle takdir toplayan yetkin oyuncu, gerçek hayattaki stiliyle şaşırttı.

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Oyunculuğunun yanı sıra pilates eğitmenliği yapan İlkay Kayku; dövmeleri, tarzı ve fit görünümüyle Uzak Şehir hayranlarını şaşkına çevirdi.

53 yaşındaki Kayku’nun, Fidan Albora’nın tam tersi bir imaj sergileyen fotoğrafları sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

Hayranları, “Tek bedende iki farklı kadın”, “Gözlerime inanamadım”, “Fidan gibi capcanlı!”, “Sadakat görse kıskanır” gibi yorumlarla şaşkınlıklarını gösterdiler

Bazı Uzak Şehir izleyicileri, dizideki oyunculuğu ve şivesiyle dikkat çeken ismin profesyonelliğini öve öve bitiremedi.

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AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle yeni yayın döneminde yine Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

İLKAY KALKU KİMDİR?

İlkay Kayku Atalay, 14 Kasım 1972’de Kastamonu’da doğan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuş, ardından 2002’de Ankara Sanat Tiyatrosu’nun oyunculuk sınavını kazanarak profesyonel oyunculuğa adım atmıştır. 2008’de Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır.

Oyunculuk kariyerine tiyatroyla başlayan Kayku, 2009’da Deniz Yıldızı dizisiyle ekranlara ilk adımını attı.

Beni Affet (2011-2018) dizisinde “Sevgi” karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Ramo (2020), Barbaros Hayreddin: Sultan’ın Fermanı (2022-2023) ve Uzak Şehir (2024) gibi yapımlarda önemli roller üstlendi.

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Uzak Şehir dizisinde Fidan Albora karakteriyle beğeni topladı; bu rolde Ecmel Albora’nın eşi, Şahin ve Zerrin’in annesi, Sadakat Albora’nın rakibi olarak yer aldı.

Tiyatroda ise “Yangın Yeri Maraş”, “Simurg”, “Heccav” ve “Memleketin Birinde” gibi oyunlarda sahne aldı. Ayrıca Eğreti Gelin Ladik (2018) ve Kuma (2013) gibi filmlerde rol aldı.

53 yaşındaki İlkay Kayku, pilates eğitmenliği de yapmaktadır. Dövmeleri, fit görünümü ve modern giyim tarzıyla, Uzak Şehir’deki Fidan Albora karakterinin aksine dinamik bir imaj sergileyerek hayranlarını şaşırtmıştır. Sosyal medyada “Tek bedende iki farklı kadın” gibi yorumlarla büyük yankı uyandırmıştır.

Özel hayatını genelde gözlerden uzak tutmayı tercih eder; evliliği veya eşi hakkında basında fazla bilgi bulunmamaktadır.

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