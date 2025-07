Uzak Şehir’in fıstığı! Sahra Şaş kıyafetiyle nefes kesti

Uzak Şehir'deki imkansız aşkıyla izleyiciyi ekran başına kilitleyen Nare'ye hayat veren Sahra Şaş, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Güzel oyuncu, dizinin sezon arası vermesini fırsat bilerek renkli kareleri sevenleriyle paylaşıyor. Şaş'ın Instagram'dan paylaştığı yeşil elbisesiyle verdiği poz beğeni yağmuruna tutuldu. Güzel oyuncuya 'Fıstık gibisin', 'Sezon başlasın, çok özledik' şeklinde yorumlar yapıldı.

SAHRA ŞAŞ KİMDİR?

Sahra Şaş, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Erzincanlı olan güzel oyuncu ilk olarak Tatar Ramazan adlı dizide yer aldı. 2017 yılında Adını Kalbime Yazdım, Çoban Yıldızı ve Kadın adlı dizilerde, 2018 yılında Bizim Hikaye adlı dizide, 2020 yılında Zemheri adlı dizide, 2021 yılında Ex Aşkım adlı dizide ve Alev Alev adlı dizide, 2021 yılında İlk ve Son adlı dizilerde rol aldı.

İlk sinema oyunculuk deneyimi ise 2017’de Ankara Film Festivali'nde En İyi Senaryo ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerine Martı adlı filmle oldu. 2018 yılında Something about that Night adlı kısa filmde rol aldı. Oyuncu en son Dokuz Oğuz (2023) adlı dizide televizyon seyircisinin karşısına çıktı.

Şimdi ise Uzak Şehir’de Nare karakterine hayat veriyor.