‘Uzak Şehir’in istikrarlı gidişi sürüyor

Haftanın dizisi: Televizyon kanallarında 5-11 Mayıs haftasında en çok izlenen diziler açıklandı. Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre, ‘Uzak Şehir’ istikrarlı performansını sürdürerek 16.78 reytingle zirvedeki yerini korudu.

‘Uzak Şehir’i sırasıyla ‘Kızılcık Şerbeti’, ‘Teşkilat’, ‘Eşref Rüya’, ‘Kuruluş Osman’, ‘Gönül Dağı’, ‘Kral Kaybederse’, ‘İnci Taneleri’, ‘Bahar’ ve ‘Sahipsizler’ takip etti.

Hafta genelinde toplamda 21 dizi ekranlara gelirken ‘Leyla Hayat Aşk Adalet’ ile ‘Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar’, en fazla reyting kaybeden yapımlar oldu.

Sarımsak döveceğinin peşinde 3 arkadaş

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Hamdi Alkan’ın yaptığı, senaryosunu Şeyda Delibaşı ve Orhan Uslu’nun kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Timur Acar, Aslıhan Güner, Metin Yıldız, İlker Aksum, Hakan Bilgin, Orhan Uslu gibi isimlerin yer aldığı Atıcı Film imzalı ‘Sonradan Gurme’, gişede açılışını 11 bin 976 seyirciyle yaptı.

Film, tarihi değeri olan bir sarımsak döveceğini bulmak amacıyla Gaziantep’e gelen üç arkadaşın başından geçenleri anlatıyor.

Kubat’ın yeni şarkısı ‘Ne Faydası Var’ çıktı

Haftanın şarkısı: Türk Halk Müziği’nin sevilen isimlerinden Kubat, yeni şarkısı ‘Ne Faydası Var’ı Studio14 etiketiyle yayınladı.

Sözleri Atilla Meriç’e, müziği Sinan Gündoğdu’ya ait şarkının düzenlemesini Muhlis Gedik (Mugo) yapmış. Bağlama kayıtları Kubat tarafından çalınan şarkıya Arda Ok’un yönetmen koltuğuna oturduğu bir de klip çekilmiş. Kubat, yine dillere pelesenk olabilecek hoş bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim.

Gerçekle yalanın kırılgan sınırında gezmek

Haftanın kitabı: Yazar Anıl Çetinel Örselli’nin yeni öykü kitabı ‘Bizi Yalan Bil’, Düşbaz Kısa etiketiyle yayımlandı. Örselli’nin öyküleri, farklı yazar ve eserlere göndermeleri, metinler arası güçlü referansları, kurmacadaki özgün buluşları ve yaratıcı üslubuyla dikkat çekiyor.

Yalana, suskunluğa ve direnişe dair sarsıcı sorularla örülü öykülerden oluşan kitap, gerçekle yalanın kırılgan sınırında gezinen karakterler aracılığıyla hem bireysel yüzleşmeleri hem toplumsal baskıları incelikli ve özgün bir dille sorguluyor.