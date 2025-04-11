Uzak Şehir'in kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı! Cihan Deniz'in boğulduğu sahne olay olmuştu

Her yeni bölümüyle izlenme rekorları kıran Uzak Şehir’in son bölümünün kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.

Dizinin son bölümünde Alya’nın oğlu Cihan göle düşmüştü. O anlar izleyicileri korkuturken, Cihan ve Kaya hiç düşünmeden Cihan Deniz’i bulmak için suya atladı. O sahnenin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Dizinin resmi Youtube sayfasından Cihan Deniz’in nehirde boğulduğu sahnenin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Paylaşılan görüntüler saniyeler içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.