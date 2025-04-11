Uzak Şehir'in kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı! Cihan Deniz'in boğulduğu sahne olay olmuştu

Kaynak: Haber Merkezi

Her bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyen Uzak Şehir, son bölümüyle tüm kategorilerinde birinci sıraya yerleşmişti. Sevilen dizinin Cihan’ın gölde boğulduğu sahnenin kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Her yeni bölümüyle izlenme rekorları kıran Uzak Şehir’in son bölümünün kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.

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Dizinin son bölümünde Alya’nın oğlu Cihan göle düşmüştü. O anlar izleyicileri korkuturken, Cihan ve Kaya hiç düşünmeden Cihan Deniz’i bulmak için suya atladı. O sahnenin kamera arkası görüntüleri yayınlandı.

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KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Dizinin resmi Youtube sayfasından Cihan Deniz’in nehirde boğulduğu sahnenin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Paylaşılan görüntüler saniyeler içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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