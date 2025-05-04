Uzak Şehir'in kötü adamından çok konuşulacak itiraf! Düzeltmeye çalışıyordum, şu an para kazandırıyor

Düzenleme: Kaynak: DHA
Uzak Şehir'in kötü adamından çok konuşulacak itiraf! Düzeltmeye çalışıyordum, şu an para kazandırıyor

Her bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyen Ferit Kaya, Uzak Şehir dizisinde şivesi, tavrı ve tarzıyla hem güldürüyor, hem de sinir ediyor. Ünlü oyuncu, "düzeltmeye çalıştığım şivem, şu an bana para kazandırıyor" diyerek bir itirafta bulundu.

Uzak Şehir dizisinde şivesi, tavrı ve tarzıyla "kötü adamı" canlandıran Ferit Kaya'dan dil konusunda bir itiraf geldi. Oyunculuk eğitimine başladığı yıllarda dil konusunda ilk yıl çok zorlandığını belirten Diyarbakırlı oyuncu, "Oyunculuk kariyerimin ilk yıllarında dertlendiğim ve düzeltmeye çalıştığım şivem, şu an bana para kazandırıyor. Şiveli karakterler oynuyorum ve bu benim işime inanılmaz yarıyor" ifadelerini kullandı.

'MEMLEKETE GİTME YASAĞI KOYDULAR'

Şivesini düzeltmek için yakın arkadaşı Erkan Avcı'nın da bir dönem uyguladığı TRT'yi açık bırakıp uyuma yöntemini dahi denediğini açıklayan Ferit Kaya'ya oyunculuk eğitimi aldığı yıllarda memleketi Diyarbakır'a gitme yasağı da konmuş.

Kaya, "Hocalar bana bir buçuk yıl Diyarbakır'a gitme yasağı koydular. Çünkü düzeltiyorum, gidiyorum bozuluyor, bir daha geliyorum. "Yasak" dediler bir buçuk yıl gitmek. Öyle öyle çok şükür buralara kadar geldik" ifadelerini kullandı.

Ayna Yapım imzalı Uzak Şehir, her pazartesi yeni bölümleriyle saat 20.00'de Kanal D'de.

Uzak Şehir'in kötü adamından çok konuşulacak itiraf! Düzeltmeye çalışıyordum, şu an para kazandırıyor

Uzak Şehir'in kötü adamından çok konuşulacak itiraf! Düzeltmeye çalışıyordum, şu an para kazandırıyor

Uzak Şehir'in kötü adamından çok konuşulacak itiraf! Düzeltmeye çalışıyordum, şu an para kazandırıyor

Uzak Şehir'in kötü adamından çok konuşulacak itiraf! Düzeltmeye çalışıyordum, şu an para kazandırıyor

Uzak Şehir'in kötü adamından çok konuşulacak itiraf! Düzeltmeye çalışıyordum, şu an para kazandırıyor

Uzak Şehir'in kötü adamından çok konuşulacak itiraf! Düzeltmeye çalışıyordum, şu an para kazandırıyor

Uzak Şehir'in kötü adamından çok konuşulacak itiraf! Düzeltmeye çalışıyordum, şu an para kazandırıyor

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