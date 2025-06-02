Uzak Şehir'in kutlamasında tüm gözler onu aramıştı! Nursel Köse gitmemesinin nedenini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Uzak Şehir'in kutlamasında tüm gözler onu aramıştı! Nursel Köse gitmemesinin nedenini açıkladı

Uzak Şehir'de Fikriye’ye hayat veren Nursel Köse diziden apar topar ayrılmıştı. Tüm gözler sezon finali yemeğinde ünlü oyuncuyu aradı. Nursel Köse kutlamaya bakın neden gitmemiş, sebebini kendisi açıkladı.

“Uzak Şehir”, sezon finali yapmaya hazırlanırken şaşırtan bir ayrılık yaşanmıştı. Diziye sonradan dahil olan Nursel Köse diziden vurularak apar topar çıkarılmıştı.

8.webp

"KEŞKE DAHA UZUN OLSAYDI"

Sezon sonuna kadar ekipte kalacağı konuşulan Köse, dizinin son bölümünde vurularak diziden çıktı. Uzak Şehir'in 'Fikriye'si Nursel Köse veda paylaşımında, 'Hoşça kal Fiko, Senin hikayen bu kadar. Keşke daha uzun olsaydı' ifadelerini kullandı.

uzak-sehir-20-bolum-5.webp

TÜM GÖZLER ONU ARADI

Vedanın öne çekilmesinin ardında ise ünlü oyuncunun set ekibiyle anlaşamadığı ileri sürüldü. Tüm oyuncuların katıldığı gecede gözler Nursel Köse'yi de aradı. Köse ise gecede yer almaması gündem olunca tatilden pozlarını paylaşarak şunları yazdı:

"Sevgili Uzak Şehir ailesi, sezon veda partisinde sizinle olmayı çok isterdim tatildeyim. Bu güzel projede yer almak benim için büyük bir mutluluktu. Yapım, yönetim, senaryo ekibi, oyuncu arkadaşlarım ve setin görünmeyen kahramanlarına emekleri için sonsuz teşekkürler. Harika bir ekip, harika bir sezon oldu. Hepinize sevgiler, bol kahkahalı bir gece diliyorum."

77u.jpg

rfrf.jpg

Son Haberler
Yozgat'ta taziye dönüşü feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Yozgat'ta taziye dönüşü feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Sadece torununu uğurlamak istemişti! Düşerek hayatını kaybetti
Sadece torununu uğurlamak istemişti! Düşerek hayatını kaybetti
Mezarlıkta bebek cesedi bulunmuştu: Kan donduran olayın sırrı çözüldü!
Mezarlıkta bebek cesedi bulunmuştu: Kan donduran olayın sırrı çözüldü!
Sanal gerçeklik, aile bağlarını nasıl canlandırıyor? İşin uzmanları anlatıyor
Sanal gerçeklik, aile bağlarını nasıl canlandırıyor? İşin uzmanları anlatıyor
Doğaseverler Mesire Alanı’nda buluştu
Doğaseverler Mesire Alanı’nda buluştu