‘Uzak Şehir’in liderlik serisi 11 haftaya çıktı

Haftanın dizisi: Kanal D’nin başladığı günden bu yana dikkatleri üzerine çeken dizisi ‘Uzak Şehir’, sezona damga vurmaya devam ediyor.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrolünde yer aldığı dizi, Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre, bir puanı aşkın düşüşe rağmen aldığı 14.04 reytingle haftalık sıralamada zirvedeki yerini korudu.

Dizi, böylece liderlik serisini 11 haftaya çıkararak yeni bir başarıya imza attı.

Edebiyatın sahneye yolculuğu sürüyor

Haftanın tiyatro oyunu: İzmir Devlet Tiyatrosu, ‘75. Yıl Romandan Sahneye Projesi’ kapsamında Türk Edebiyatı’nın önemli isimlerinden Buket Uzuner’in kaleme aldığı, Cenk Türkkanı’nın oyunlaştırdığı, Laçin Ceylan’ın yönettiği ‘İki Yeşil Susamuru’nu Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi’nde ilk kez tiyatroseverlerle buluşturdu.

90’lı yıllar Türkiye’sini mercek altına alan romandan yapılan uyarlama oyun, anne ve babası ayrılan bir genç kızın kendisini bulma serüvenini konu alıyor.

Nilüfer’den ‘Sebebi Sen’ sürprizi

Haftanın şarkısı: Türk Pop Müziği’nin başarılı isimlerinden Nilüfer’in yeni şarkısı ‘Sebebi Sen’, Nilüfer Prodüksiyon etiketiyle yayınlandı.

Sözleri Gülsen Karatoprak’a ait şarkının müziğini ve düzenlemesi Volga Tamöz yapmış. Ayrılığın hüznünü ve kalpte bıraktığı yaraları anlatan şarkıya Kemal Başbuğ’un yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. Nilüfer, hoş bir çalışmaya imza atmış. Keyifle dinledim.

Cengizhan Kaya’dan ilham veren bir kitap

Haftanın kitabı: Eğitimci ve yazar Cengizhan Kaya’nın ‘Her İnsan Bir Dünya’ adlı kitabı, Lukka Kitap etiketiyle yayımlandı. Eser, insan hayatındaki kırılma noktalarını, bireylerin duygusal geçişlerini ve iç dünyalarındaki zenginlikleri gözler önüne seriyor.

Kitap, spikerlikten sunuculuğa, medya dünyasından kültür-sanata kadar birçok alanda öne çıkan isimlerin başarı öykülerine yer veriyor.

Eserde, ekran önünde profesyonel görünen kişilerin perde arkasında yaşadıkları zorluklar, duygusal yolculukları ve azimleri okuyuculara aktarılıyor.