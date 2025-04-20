Uzak Şehir'in Nare'si törene damga vurdu! Zarafetiyle göz kamaştırdı

Her bölümüyle rekorlar kıran Uzak Şehir dizisinde “Nare” karakterine hayat veren güzel oyuncu Sahra Şaş Ayaklı ödül törenine damgasını vurdu.

Saçı, makyajı ve siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Sahra Şaş hayranlarından tam not alarak gündem oldu.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Ünlü isme soysal medyadan; 'çok güzel', 'harika görünüyor', 'asil ve güzel', 'fiziği harika', 'Asalet akıyor' gibi yorumlar yapıldı.

SAHRA ŞAŞ KİMDİR?

Sahra Şaş, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Erzincanlı olan oyuncu ilk oyunculuk performansını bir döneme damgasını vuran Tatar Ramazan adlı diziyle giriş yaptı.

2017 yılında Adını Kalbime Yazdım, Çoban Yıldızı ve Kadın adlı dizilerde, 2018 yılında Bizim Hikaye adlı dizide, 2020 yılında Zemheri adlı dizide, 2021 yılında Ex Aşkım adlı dizide ve Alev Alev adlı dizide, 2021 yılında İlk ve Son adlı dizilerde yer aldı.

İlk sinema oyunculuk deneyimi ise 2017’de Ankara Film Festivali'nde En İyi Senaryo ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerine Martı adlı filmle oldu.

2018 yılında Something about that Night adlı kısa filmde rol almıştır. Oyuncu en son Dokuz Oğuz (2023) adlı dizide televizyon seyircisinin karşısına çıktı.