Uzak Şehir'in oyuncusundan yeni sezona gönderme yapan paylaşım

Kaynak: Haber Merkezi
Uzak Şehir'in oyuncusundan yeni sezona gönderme yapan paylaşım

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, sezon finali bölümüyle izleyicilerine ara verdi. Ünlü oyuncunun paylaşımı ise dikkat çekti.

Kanal D’nin Pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Uzak Şehir, sezon finali bölümüyle izleyicilerine ara verdi.

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Dizide Sadakat Albora karakterini canlandıran Gonca Cilasun, rol arkadaşı Sinem Ünsal’la yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Sezon boyunca ekran başında olduğu kadar sosyal medyada da geniş yankı uyandıran dizi, duygusal sahnelerle dolu final bölümüyle izleyicilerden tam not aldı.

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Gonca Cilasun ise Instagram hesabından, Sinem Ünsal ile sette çektirdikleri samimi kareleri paylaşarak, “2. sezonda görüşmek üzere… Aşırı seviyorum merkez” notunu düştü.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, dizide canlandırdıkları karakterler arasında yaşanan çatışma da sezon boyunca çok konuşulmuştu.

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