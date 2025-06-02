Uzak Şehir’in Pakize’si! Beyazlar içinde geceye damga vurdu

Her bölümüyle izleyicisini ekrana kilitleyen Uzak Şehir dizisinin sezon finali bölümü çekildikten sonra oyuncular İstanbul'a döndü. Tüm oyuncuların katılımıyla gerçekleşen kutlama yemeğine Pakize karakterine hayat veren oyuncu Yaren Güldiken beyazlar içinde geldi.

GECEYE BEYAZLAR İÇİNDE GELDİ

Güzelliğiyle geceye damgasını vuran Güldiken’e sosyal medyadan yorum yağdı. "Bu kız harcanıyor", "Çok güzel kadın", "Dizideki haliyle alakası yok çok cool", "Kızın çok parlaması lazım" yorumları yapıldı.

“İLK TELEVİZYON İŞİM”

Oyuncu geçtiğimiz günlerde projenin kariyerinde ve özel hayatında nasıl bir dönüm noktası olduğunu şu sözlerle anlatmıştı:

"Uzak Şehir benim ilk televizyon işim. Öncesinde dijital platformlarda birkaç projede yer aldım ama bu dizi hayatıma birden girdi. Böyle bir etki yaratmasını beklemiyordum. Çok güzel bir sürpriz oldu."

YAREN GÜLDİKEN KİMDİR?

Yaren Güldiken, 1998 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Güldiken’in, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra yükseköğrenimini de Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olduğu ortaya çıktı.