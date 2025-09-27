Uzak Şehir’in Pakize’si Yaren Güldiken ile anılıyordu! Burak Deniz'in yeni aşkı ortaya çıktı

Oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen ünlü oyuncu Burak Deniz’in Uzak Şehir'in Pakize'si Yaren Güldiken ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Bu aşk iddiaları bambaşka çıktı. Ünlü oyuncunun ressam ve sanat galerisi sahibi Sedef Gali ile aşk yaşadığı ileri sürüldü.

Son olarak Su Burcu Yazgı Çoşkun ile Bir Gece Masalı’nda rol alan Burak Deniz’in adı Uzak Şehir'de Pakize karakterine hayat veren Yaren Güldiken ile adı anılıyordu. Sabah yazarı Bülent Cankurt, ünlü ismin özel hayatını köşe yazısına taşıdı.

Geçtiğimiz günlerde adı Yaren Güldiken ile aşk iddialarına karışan Burak Deniz meğer bambaşka biri ile aşk yaşıyormuş.

ÜNLÜ RESSAM İLE AŞK MI YAŞIYOR?

Bülent Cankurt köşe yazısında, Yaren Güldiken ile anılan ünlü oyuncu Burak Deniz'in yeni bir aşka yelken açtığını iddi etti. Cankurt, “Bu kez oyuncuyla değil bir ressamla aşk yaşıyormuş. Yakışıklı oyuncunun yeni sevgilisi, ressam ve sanat galerisi sahibi Sedef Gali” dedi.

