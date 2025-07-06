Uzak Şehir’in Pakize’si Yaren Güldiken’den aşk açıklaması! Burak Deniz ile tatilde yakalamıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Uzak Şehir’in Pakize’si Yaren Güldiken’den aşk açıklaması! Burak Deniz ile tatilde yakalamıştı

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir’de Pakize’yi canlandıran Yaren Güldiken ile Burak Deniz tatilde görüntülendi. Yaren Güldiken, aşk iddialarına son noktayı koydu.

Uzak Şehir’in Pakize’si Yaren Güldiken, son dönemde büyük ilgi görüyor. Hem sosyal medya pozları hem de özel hayatıyla gündemde olan oyuncu, Burak Deniz ile tatilde görüntülendi.

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Bir Gece Masalı dizisinde rol alan Burak Deniz, özel hayatıyla sıkça konuşuluyor. Bestemsu Özdemir ile ilişkisi sonrası Deniz’in yeni bir aşka yelken açtığı öne sürüldü.

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Tatilin keyfini çıkaran ünlü oyuncunun, Uzak Şehir dizisinden rol arkadaşı Yaren Güldiken ile birlikte olduğu iddia edildi.

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Ünlü çiftin Datça’da arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşadığı, tatil görüntüleri kameralara yansıdı.

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“ALTI KİŞİLİK BİR TATİLDİ”

Aşk iddialarının ardından Yaren Güldiken sessizliğini bozdu. 2. Sayfa’nın haberine göre, bir davette konuşan oyuncu, Burak Deniz ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı.

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Yaren Güldiken, “Burak Deniz ile sadece ikimizin olduğu bir tatil değildi. Menajerimiz de yanımızdaydı, altı kişilik bir gruptuk. Daha çok görürsünüz, aynı menajerlik şirketindeyiz. Yeni tanışmadık, birlikte çalıştık. Arkadaşız, aşk yok” dedi.

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YAREN GÜLDİKEN KİMDİR?

Yaren Güldiken, 1998’de İstanbul’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu. Eğitimini başarıyla tamamlayan Güldiken, oyunculukta kendini geliştirdi.

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BURAK DENİZ KİMDİR, NERELİ?

Burak Deniz, 17 Şubat 1991’de İstanbul’da doğdu, İzmit’te büyüdü. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sanat Tarihi mezunu. “Tatlı Küçük Yalancılar” ve “Aşk Laftan Anlamaz” gibi dizilerle tanındı. “Maraşlı” dizisindeki Celal Kün rolüyle büyük başarı elde etti.

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