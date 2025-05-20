Uzak Şehir’in sevilen oyuncuları eleştirilerin odağında! Tepkiler çığ gibi yağdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Uzak Şehir’in sevilen oyuncuları eleştirilerin odağında! Tepkiler çığ gibi yağdı

Kanal D ekranlarında izlenme rekoru kıran Uzak Şehir'de yer alan Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yaptıkları paylaşımları nedeniyle tepkilerin odağına yerleşti. İkili aynı anda kişisel hesaplarından Coca-Cola reklamı yapınca sosyal medyadan tepkiler çığ gibi yağdı.

Ortadoğu’da yaşanan son gelişmeler uluslararası kamuoyunun dikkatini çekerken, Uzak Şehir’in başrol oyuncuları Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal yer aldıkları bir reklam kampanyası nedeniyle tepkilerin odağına yerleştiler.

Ünlü oyuncu Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal, uluslararası düzeyde boykot çağrılarının hedefi olan bir Coca – Cola’nın reklam yüzü olarak kamera karşısına geçti.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİLER ÇIĞ GİBİ YAĞDI

Çok sayıda kullanıcı, reklamın yayınlandığı zamana dikkat çekerek paylaşım ve yorumlarında etik sorular gündeme getirdi. “Sanatçılar böyle bir dönemde daha duyarlı olmalıydı”, “Yanlış zaman, yanlış tercih” ve “Kamu vicdanı bu kadar görmezden gelinmemeli” gibi ifadeler öne çıktı.

Henüz taraflardan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, reklamın geri çekilip çekilmeyeceği ya da ilgili markanın pozisyonunu yeniden gözden geçirip geçirmeyeceği belirsizliğini koruyor.

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