‘Uzak Şehir’in tekrarları bile izleniyor

Haftanın dizisi: Geçen sezona damga vuran Kanal D’nin fenomen dizisi ‘Uzak Şehir’, yaz döneminde tekrarlarıyla hafta içi her gün izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın paylaştığı dizi, tekrar bölümleri yayınlanan yapımlar içerisinde günün en çok izlenen dizisi olarak dikkat çekiyor.

Dizi; geçtiğimiz sezona aldığı reytingler ile damga vurmuş, sosyal medyada da çok konuşulmuştu.

‘Aile Arasında’ yeniden vizyona girdi

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın yaptığı, senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı, kadrosunda Engin Günaydın, Demet Evgar, Şevket Çoruh, Fatih Artman, Derya Karadaş, Ayta Sözeri, Erdal Özyağcılar gibi isimlerin yer aldığı BKM imzalı ‘Aile Arasında’, yeniden vizyona girdi.

İlk kez 1 Aralık 2017’de vizyona giren film, eşi tarafından terk edilen Fikret’in bir kız isteme için baba rolüne girmesi sonucu gelişen olayları konu ediniyor.

Yaza damga vuracak ‘Karma’ bir şarkı

Haftanın şarkısı: Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Bengü, yeni şarkısı ‘Karma’yı BNG Müzik etiketiyle yayınladı. Sözleri ve müziği Zeki Güner imzası taşıyan şarkının düzenlemesini Mustafa Ceceli yapmış. Yüksek enerjisi, dikkat çekici sound’u ve güçlü sözleriyle şarkının klip yönetmenliğini Murad Küçük üstlenmiş.

Şarkının atmosferine uygun, modern ve çarpıcı stil unsurlarıyla desteklenen klip, sanatçının zarafetini ve enerjisini yansıtmış.

‘Hafif Kadın Olma Kılavuzu’ yayımlandı

Haftanın kitabı: Yazar Meltem Gökhan’ın ‘Hafif Kadın Olma Kılavuzu’ kitabı, A7 Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı. Kitap, toplumun ön yargılı bakış açısıyla yıllarca olumsuzlanan ‘hafif kadın’ kavramına bambaşka bir pencereden yaklaşıyor. Cesur kalemiyle dikkat çeken Meltem Gökhan, kadınlara içsel özgürlüklerini, yaratıcı güçlerini ve birlikteliğin şifasını hatırlatıyor.

Kendi yaşamından, dönüşüm yolculuğundan ve yıllara yayılan birikimlerinden beslenen yazar, kadınların toplumdan, aileden ve atalarından devraldığı yükleri fark etmelerini ve bu yükleri özgürce geride bırakmalarını teşvik ediyor.