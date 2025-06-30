Uzak Şehir'in yıldızı aşk kaçamağında: İlişki ilk defa belgelendi

Oyuncu Burak Deniz ve "Uzak Şehir" dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Yaren Güldiken'in Datça Mesudiye'deki tatili, ikilinin ilişkisini gün yüzüne çıkardı. Gazete Magazin'in özel haberine göre, bir süredir beraber oldukları konuşulan çift, gözlerden uzak bir "tiny house"da görüntülendi. Gündüzleri birlikte vakit geçiren Deniz ve Güldiken'in geceyi de aynı evde geçirmesi, ilişkilerinin ciddiyet kazandığını gözler önüne serdi.

Burak Deniz'in Bestemsu Özdemir ile ayrılığının ardından ilk kez bu denli yakınlaştığı Yaren Güldiken ile olan birlikteliği, magazin kulislerinde yeni bir aşkın başlangıcı olarak yorumlanıyor. Çiftin tatilleriyle moral depoladığı ve ilişkilerinin artık saklanmadığı belirtildi.