Rol arkadaşı Dilin Döğer ile aşk yaşadığı ileri sürülen Atakan Özkaya hakkında yeni bir aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü. Gel Konuşalım programında ünlü sunucu Ece Erken, Özkaya'nın Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten ile adının aşk iddialarına karıştığını söyledi.

‘ÇOK BÜYÜK İDDİALAR VAR’

Ece Erken, "Melis İşiten'in programına çıktı. Sonra Atakan, Melis'in oyununa da gitti. Şu an çok büyük iddialar var, dedikodular var. Rol arkadaşıyla değil Melis İşiten ile beraber. Görüştükleri, yemek yedikleri söyleniyor" dedi.

MELİS İŞİTEN KİMDİR?

Melis İşiten, 2014–2019 yılları arasında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile dünyaevine girdi. Çiftin bu birliktelikten bir kız çocukları dünyaya geldi. Çift, 2019 yılında anlaşmalı olarak yollarını ayırdı ancak çocukları nedeniyle bağlarını sağlıklı şekilde sürdürdüklerini defalarca dile getirdiler.