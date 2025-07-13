Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer’den cesur pozlar! 'Kaya ve Demir' yorumları

Düzenleme: Kaynak: DHA
Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer’den cesur pozlar! 'Kaya ve Demir' yorumları

Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer, transparan zincir elbisesiyle Cihangir’de verdiği iddialı pozlarla sosyal medyayı salladı.

Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer, cesur pozlarıyla dikkat çekti.

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Dizide aşkı Kaya yerine Alboralar’ın düşmanı Demir’le evlenen Zerrin’i canlandıran genç oyuncu, sezon finalinin ardından tatile çıktı.

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Mardin’deki yoğun set temposunun yorgunluğunu atan Döğer, yeni sezona enerji topluyor ve yurt içi-yurt dışı gezilerinden kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

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PAYLAŞIMI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Eğlenceli anlarını sosyal medyada paylaşan Dilin Döğer’in yeni tarzı gündem yarattı. Genç oyuncunun Cihangir’de bir kafede fotoğrafçı Can Şerefoğlu’na verdiği transparan zincir elbiseli pozlar, beğeni ve yorum rekoru kırdı.

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Döğer’in paylaşımına, “Kaya ve Demir görmesin” esprileri yapıldı. Akyaka ve Kaş tatilinden sonra İsveç’e giden Döğer’in gezileri ve paylaşımları sürüyor.

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AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, ikinci sezonuyla yeni yayın döneminde her pazartesi Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.

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Uzak Şehir’in Zerrin’i Dilin Döğer’den cesur pozlar! 'Kaya ve Demir' yorumları

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