‘Uzak Şehir’in zirvede yeri sağlamlaştı

Haftanın dizisi: Kanal D’nin bu sezonun en iyi işlerinden olan ‘Uzak Şehir’in, hem kendi gününe hem de sezon geneline bakılırsa, reyting rekortmeni bir yapım olduğunu söylemek, abartı olmaz.

Dizi, Burak Sakar’ın derlediği prime time 20+ABC1 reyting listesine ve TİAK verilerine göre, sömestr etkisiyle reytinglerin düştüğü haftada 1 puanı aşkın artışla zirvedeki yerini korudu. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrolünde olduğu dizi, aldığı 13.50 reytingle liderlik serisini sürdürürken sosyal medyayı da kasıp kavuruyor.

Cinayet soruşturmasında aşk üçgeni

Haftanın filmi: Yönetmenliğini Ahmet Topuz’un üstlendiği, senaryosunu Koray Yeltekin, Beyza Alkoç ve Özgür Bakar’ın kaleme aldığı ‘Karantina’, 10 Ocak’ta vizyona girmişti. Başrollerinde Meltem Akçöl, Demirhan Demircioğlu ve Onur Bay’ın yer aldığı OTTO Entertainment ve Movie Factory imzalı film, toplam 473 bin 646 kişi tarafından izlendi.

Beyza Alkoç’un aynı adlı eserinden uyarlanan film, bir cinayet soruşturmasının ortasında Zeynep ve Onur’un birbirlerinin ilk aşkı olmasını anlatıyor.

Songül Güner’in ‘Korkma Benden’i

Haftanın şarkısı: Türk Halk Müziği’nin sevilen isimlerinden Songül Güner, yeni şarkısı ‘Korkma Benden’i müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözleri Yaşar Gören’e, müziği Aşık Arabali’ye ait türkünün düzenlemesini Levent Karabacak yapmış. Duygusal eserlerini dinlemeye alışık olduğumuz Songül Güner, bu kez sevenlerine sürpriz yaparak hareketli bir eserle karşımıza çıktı. Hoş bir çalışma olmuş. Dinleyeni bol olsun.

Cem Davran’dan ‘Bu Gidiş Gidiş Değil’

Haftanın şarkısı: Oyuncu Cem Davran’ın ikinci kitabı ‘Bu Gidiş Gidiş Değil’, İnkılâp Kitabevi etiketiyle yayımlandı. Oyuncunun kendi hayatından da anektodlar içeren kitap, Cem Davran’ın oyunculuk kariyerinin başladığı Dârülbedâyi’den bugünlerde kapısına kilit vurulan sahnelere, eski Beyoğlu sokaklarından Türkiye’nin yakın tarihine uzanıyor.

Kitap, hem nostaljiseverler hem de günümüz koşturmacasına bir mola vermek isteyenler için unutulmaz bir okuma deneyimi sunuyor. Oyuncunun ilk kitabı ‘Palyaçonun Günlüğü’, yine aynı yayınevinden çıkmıştı.