Uzaklaştırma kararı bulunan kişi eşinin yaşadığı evi yakmak istedi

(AA) - Alınan bilgiye göre, uzaklaştırma kararı bulunan M.A, konuşmak için karısı G.A'nın yaşadığı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki eve gitti.

Burada, eşi ile arasında çıkan tartışmanın ardından M.A. kapıları kilitleyip kızı F.A'nın da yaşadığı evi ateşe vermek istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ikna ettiği şüpheli M.A, kapıları açıp teslim oldu.

İtfaiye ekipleri yangına büyümeden müdahale etti. Şüpheli gözaltına alınırken G.A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.