Kayınbiradere uzaklaştırma kararı yetmedi! Eniştesini bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kayınbiradere uzaklaştırma kararı yetmedi! Eniştesini bıçakladı

Karaman'da Mehmet Y., hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eniştesi Halil Ş.'yi çıkan tartışmada bıçaklayarak yaraladı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Çeltek Mahallesi 183 Sokakta meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Halil Ş., ailesinin yanında yaşayan eşi A.Ş.'nin olduğu evin sokağına gitti. Sokakta Halil Ş.'yi gören kayınbiraderleri Mehmet Y. ve İbrahim Y. tepki gösterdi. Bunun üzerine aralarında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Mehmet Y., eniştesi Halil Ş.'yi kalçasından bıçakla yaraladı. İbrahim Y. de arbede sırasında elinden yaralandı. Olayın ardından 2 yaralı, özel araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Mehmet Y. gözaltına alındı.

Uzaklaştırma kararı olan eniştesini bıçakladı

Uzaklaştırma kararı olan eniştesini bıçakladı

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