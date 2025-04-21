Uzaklaştırma kararı olan eski eşi bıçakla yaraladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Uzaklaştırma kararı olan eski eşi bıçakla yaraladı

Kayseri'de okuldan çocuklarını almaya giden kadın okulun önünde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi tarafından bıçaklandı.

Kayseri'de çocuklarını almaya gittiği okulun önünde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Göksel B. tarafından bıçaklanan Berfin K., yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Şehit Jandarma Er Ferhat Doğan İlkokulu önünde meydana geldi. İki çocuğunu okuldan almaya giden Berfin K. ile bu sırada okulun önünde bekleyen ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Göksel B. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Göksel B., eski eşini bıçakla yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Berfin K., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Uzaklaştırma kararı olan eski eşi bıçakla yaraladı

Uzaklaştırma kararı olan eski eşi bıçakla yaraladı

Uzaklaştırma kararı olan eski eşi bıçakla yaraladı

Uzaklaştırma kararı olan eski eşi bıçakla yaraladı

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