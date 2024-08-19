Uzaklaştırma kararı olan koca, polisler gelince intihar etmeye kalkıştı

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesinin Osmangazi Mahallesi Havran Sokak'ta meydana geldi. Nuri D., hakkında mahkeme tarafından uzaklaştırma kararı olmasına rağmen, boşanma aşamasındaki eşiyle görüşmek amacıyla evine gitti. Eşinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarın ardından polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Polisle Yaşanan Gerginlik İntihar Girişimiyle Sonuçlandı

Polis ekipleri adrese ulaştığında, Nuri D. marketin önünde sıkıştı ve yanında getirdiği pompalı tüfeği kendi başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Şahıs, polislere yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu. Olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı. Yaklaşık 2 saat süren müzakereler sırasında Nuri D., silahını bırakmayı reddetti ve özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.