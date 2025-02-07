Uzatma anlarında Mersin, Karşıyaka'yı devirdi

Kaynak: İHA
Uzatma anlarında Mersin, Karşıyaka'yı devirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında Mersin Spor Kulübü, Karşıyaka’yı 80-80 eşitlikle geçilen maçın uzatma bölümünde 94-87 yendi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Mersin Spor Kulübü, konuk ettiği Karşıyaka'yı normal süresi 80-80 eşitlikle geçilen maçın uzatma bölümünde 94-87'lik skorla mağlup etti.

MERSİN SPOR KULÜBÜ 94 KARŞIYAKA 87

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Uğur Akyıldız

Mersin Spor Kulübü: Cobbs 22, Pineiro 4, Cruz 29, Kairys 7, Canberk Kuş 8, Efianayi 12, Olaseni 6, Kartal Özmızrak 4, Emre Tanışan 2, Deniz Kılıçlı

Karşıyaka: Ozan Yılmaz 10, Hakan Sayılı 14, Thomas Akyazılı, Galliant 19, Muhsin Yaşar 21, Efe Ergi Tırpancı 16, Mert Celep 5, Mehmet Efe Demirel 2, Efe Yılmaz

1. Periyot: 15-23 (Karşıyaka lehine)

Devre: 29-42 (Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 54-66 (Karşıyaka lehine)

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