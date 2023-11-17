Uzay Ajansı 133 milyon 695 bin lira Diyanet 40 milyar lira harcadı

Diyanet İşleri Başkanlığı’na dev bütçe yetmedi. Diyanet’in harcaması 40 milyar liraya dayandı. Diyanet, ek harcamalar ile Uzay Ajansı’nı geride bıraktı.

Uzay Ajansı 133 milyon 695 bin lira Diyanet 40 milyar lira harcadı

Dev bütçesi ve bütçesinden yaptığı hoyrat harcamalar ile kamuoyunda tartışılan Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik eleştirilerin haklılığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verileri ile bir kez daha gözler önüne serildi.

Birgün gaztesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin Ocak-Ekim dönemi harcamalarına yönelik veriler, aralarında icracı bakanlıkların da olduğu çok sayıda bakanlığı bütçesi itibarıyla geride bırakan başkanlığın kasasının boşaldığını ortaya koydu. Bütçesini tüketen başkanlığın, 2 milyar 944 milyon TL’lik ödenek üstü harcamaya imza attığı belirlendi.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin ocak-ekim dönemi harcamaları, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kamu kaynaklarına yönelik hoyrat tutumunu gözler önüne serdi. Başkanlığın kasası ekim ayının sonunda tamtakır oldu.

DEV BÜTÇE YETMEDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 35 milyar 910 milyon TL olan 2023 yılı bütçesi, temmuz ayında TBMM Genel Kurulu’ndan geçirilen ek bütçe ile 36 milyar 468 milyon TL’ye çıkarıldı. Başkanlığın, ocak-ekim döneminde bütçesinden yaptığı toplam harcama 39 milyar 421 milyon TL ile ifade edildi.

HER AY MİLYARLARCA LİRA

Ocak ayında 4 milyar 41 milyon TL, şubat ayında 3 milyar 62 milyon TL, mart ayında ise 3 milyar 76 milyon TL harcayan Diyanet’in nisan-ekim dönemindeki harcamaları aylara göre şöyle kaydedildi:

Nisan: 3 milyar 178 milyon TL

Mayıs: 3 milyar 89 milyon TL

Haziran: 3 milyar 245 milyon TL

Temmuz: 5 milyar 21 milyon TL

Ağustos: 5 milyar 189 milyon TL

Eylül: 4 milyar 692 milyon TL

Ekim: 4 milyar 824 milyon TL

UZAYA ÇIKAN DİYANET

Diyanet’in ocak-ekim döneminde gerçekleştirdiği 2 milyar 944 milyon TL'lik ödenek üstü harcama, Türkiye Uzay Ajansı’nın toplam 1 milyar 618 milyon TL’lik 2023 yılı bütçesini geride bıraktı. Başkanlığın yalnızca 2,9 milyar TL’lik ödenek üstü harcamasının, ajansın 133 milyon 695 bin TL’lik toplam harcamasından 22 kat fazla olduğu hesaplandı.

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