Uzay tarihinde ilk: Parker Güneş Sondası Güneş’e ulaşıyor

Parker Güneş Sondası, bugüne kadar yapılmış en hızlı insan yapımı uzay aracı olarak tarihi bir aşamaya geçiyor. Bugün, Güneş’e şimdiye kadar ulaşabildiği en yakın mesafeye varması beklenen bu sonda, bilim dünyası için büyük bir umut taşıyor. Güneş’in fırtınalarını ve rüzgarlarını daha yakından incelemek için yola çıkan Parker Güneş Sondası, aynı zamanda Dünya üzerindeki etkilerini de çözmeye çalışacak.

Parker Güneş Sondası, saatte 700.000 kilometre hıza ulaşarak, bu mesafeyi yalnızca 30 saniyede kat edecek. Bu hız, aracı Güneş’in güçlü çekiminden kurtarmak için kritik bir öneme sahip. Ancak bu hız, araç için büyük bir zorluk da oluşturuyor. Uzay aracı, Güneş’e yaklaşırken çeşitli sıcaklık ve radyasyon riskleriyle karşı karşıya kalacak. Bu nedenle, son derece dayanıklı bir yapıya sahip olarak tasarlanmış olan Parker Güneş Sondası, özellikle yüksek sıcaklıklara ve güneş ışımalarına dayanabilmek için özel bir koruma katmanına sahip.

Güneş’ten gelen rüzgarlar, Dünya'nın manyetik alanını etkileyebilir ve bu da uydu sistemleri ile iletişimi zorlaştırabilir. Parker Güneş Sondası, bu rüzgarların ve fırtınaların doğasını daha iyi anlamak, güneş aktivitelerinin Dünya üzerindeki etkilerini daha doğru bir şekilde modellemek için kritik veriler toplayacak. Bilim insanları, bu verilerle hem uzay havası tahminlerinin doğruluğunu artırmayı hem de Dünya’daki teknoloji altyapılarının korunmasına yardımcı olmayı umuyorlar.