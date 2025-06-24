Uzay yarışına damga vuracak gelişme: Yeniden kullanılabilir roket testi geçti

Çin'in önde gelen ticari roket firması LandSpace, yeniden kullanılabilir Zhuque-3 roketinin ilk aşama itki sistemine yönelik kritik bir yer ateşleme denemesini başarıyla gerçekleştirdi. Bu önemli gelişme, roketin 2025 yılı için planlanan ilk uçuşuna doğru büyük bir adım olarak kayıtlara geçti. Test, 20 Haziran 2025 tarihinde Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi yakınlarındaki Dongfeng ticari uzay inovasyon pilot bölgesinde yapıldı.

UZAY ENDÜSTRİSİNDE YENİ BİR DÖNEM

LandSpace tarafından yapılan açıklamaya göre, bu test Çin'in bugüne kadarki en büyük ve en otomatik dokuz motorlu paralel küme sıcak ateşleme denemesi oldu. Şirket, testin fırlatma öncesi tüm aşamaları ve uçuş dizisini titizlikle simüle ettiğini belirtti. Yakıt yüklemesi, tank basınçlandırma, motorların sıralı ateşlenmesi, istikrarlı çalışma ve programlı kapanma prosedürleri gibi tüm süreçler eksiksiz bir şekilde uygulandı.

LandSpace'in Beijing merkezli tesislerinde geliştirilen bu roket, gelecekteki görevlerde kullanılacak teknik duruma tamamen uygun bir ilk aşama yapısıyla test edildi. Şirket basın bülteninde, "Bu test, gerçek uçuş koşullarına son derece yüksek bir sadakatle ulaştı ve sistemin uzayda nasıl uçacağını yerde birebir kopyaladı" ifadelerine yer verdi.

MALİYETLERİ YÜZDE 90 AZALTMA POTANSİYELİ

Yaklaşık 45 saniye süren testte, LandSpace'in kendi geliştirdiği dokuz adet sıvı oksijen-metan motoru kullanıldı ve toplamda 7.542 kilonewtonluk bir itiş gücü üretildi. Bu başarılı deneme, motorlar, basınçlandırma ve dağıtım sistemleri, yapılar ve aviyonik gibi tüm ana alt sistemler arasındaki uyumluluğu doğrularken, yer destek ve fırlatma kontrol süreçlerinin de tasarımının rasyonelliğini kanıtladı.

Zhuque-3 roketi 4.5 metre çapında ve yaklaşık 66 metre uzunluğunda devasa bir yapıya sahip. Roketin ilk aşaması en az 20 kez yeniden kullanılabilme özelliğiyle dikkat çekiyor. Bu, özellikle düz istiflenebilir uydular gibi birden fazla uydunun tek seferde fırlatılmasına olanak tanıyarak operasyonel esnekliği artıracak.

Yüksek mukavemetli paslanmaz çelikten yapılmış depolama tankına sahip olan Zhuque-3, tek kullanımlık roketlere kıyasla fırlatma maliyetlerini yüzde 80 ila yüzde 90 oranında düşürme potansiyeli sunuyor. LandSpace'e göre, Zhuque-3'ün ilk aşama motoru, kurtarıldıktan sonra roketten ayrılmasına gerek kalmadan kontrol edilebiliyor ve tıpkı uçak seferleri gibi yakıt ikmali sonrası yeniden uçuşa hazır hale gelebiliyor. Bu özellik, uzay taşımacılığında sürdürülebilirlik ve maliyet etkinliği açısından çığır açıcı bir gelişme olarak değerlendiriliyor.