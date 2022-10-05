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Uzaya daha az maliyetli yolculuk için çalışmalar başladı

ABD'de aralarında NASA'nın da bulunduğu 4 kuruluş, daha az maliyetli uzaya yolculuğu için kolları sıvadı. Elektrikle çalışan kinetik bir sistemin testlerinin başarılı olması halinde,, uzaya gitmek için gerekli yakıt miktarı büyük ölçüde azalacak.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 21:25
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Uzaya daha az maliyetli yolculuk için çalışmalar başladı

Uzaya daha az maliyetli yolculuk için çalışmalar başladı
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İnsanoğlu hem uzayı keşfetmek hem de kendine yeni yaşam alanları bulmak için çaba sarf ediyor. Ancak bu çalışmalar oldukça maliyetli.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli uzay teknolojisi şirketi SpinLaunch, uzaya gitmenin ekonomik ve çevreci yolu için çalışıyor.

Firmaya aralarında NASA'nın da bulunduğu kurum ve kuruluşlar da destek veriyor.

Bugüne kadar 10 test gerçekleştirilen çalışmada geleneksel yakıt tabanlı roketlerden farklı teknoloji kullanılıyor.

Elektrikle çalışan 33 metrelik kinetik sistem, sapan benzeri bir mekanizma ile fırlatmayı gerçekleştiriyor.

Son testte, uzay aracı yaklaşık 7 kilometre yüksekliğe kadar fırlatılabildi.

Amaç bu yüksekliği 60 kilometreye kadar çıkarabilmek.

Bilim insanları, yapılan testlerle, fırlatma ortamı ve yüklerin entegrasyon süreci hakkında kritik veriler sağlandığını belirtiyor. Uzun vadede yakıt ve altyapı gereksinimlerinin yüzde 70 azalacağı kaydediliyor. 

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